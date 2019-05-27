Баргузинский район, Бурятия, 27 мая, 2019, 10:48 — ИА Регнум. Следователи проверят обстоятельства смерти мужчины, покончившего с собой после лечения в Баргузинской центральной районной больнице. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Бурятии.

Картина неизвестного художника. Аллегория медицины (фрагмент). XIX

«24 мая 2019 года на сайте газеты опубликована статья, в которой приведены сведения о том, что пожилой житель села Баргузин в течение 2019 года неоднократно обращался за медицинской помощью в Баргузинскую центральную районную больницу в связи с различными заболеваниями. Однако в ходе лечения врачи не могли установить верный диагноз; медицинский персонал обращался с пенсионером грубо», — отметили в СКР.

Весной 2019 года мужчина в связи с хроническим заболеванием вновь был госпитализирован. Однако там надлежащая медицинская помощь ему не была оказана, из-за чего состояние пенсионера с каждым днем ухудшалось. Позже он был переведён в реанимацию.

«Младший медицинский персонал не кормил пациента, не ухаживал за ним. В присутствии больного медсестры говорили, что его состояние безнадежно. В итоге, не выдержав, пенсионер попросил родных забрать его домой и после выписки покончил жизнь самоубийством», — сообщают в управлении.

Родственники убеждены, что пенсионер совершил суицид вследствие жестокого обращения и систематического унижения его достоинства медицинскими работниками лечебного учреждения. Очень тяжёлое впечатление на мужчину произвели, по словам родственников, слова медсестры о том, что ему нужны памперсы и ведро.

«Столько непрофессионализма, а самое главное — полнейшего равнодушия и наплевательского отношения к людям я никогда не видала. Могли же собрать консилиум, как-то помочь папе. Или хотя бы не говорить при нём такие страшные слова», — передает газета «Номер Один» слова дочери погибшего.

В СКР сообщили, что по этому случаю уже проводилась доследственная проверка, однако в связи с информацией из газеты проверка будет проведена в аппарате следственного управления.

«При наличии оснований будут даны указания о проведении дополнительных проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти пенсионера и объективную правовую оценку действий медицинских работников», — отметили в управлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Баргузинская районная больница ранее печально прославилась из-за смерти пациента в закрытой комнате. В феврале 2019 года больного с двусторонней пневмонией нашли мёртвым в запертой на висячий замок комнате больницы. Агонию и спутанное сознание больного медики приняли за психоз. Из-за инцидента в апреле главврач больницы была уволена, а ход проверки взяли под контроль региональные власти.

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27 мая стало известно, что «наводить порядок» в больнице Баргузинского района до назначения нового главного врача будет один из заместителей министра здравоохранения. Как отметил пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев, «системные изменения в работе больницы должны будут проходить при участии жителей района».