Киев, 27 мая, 2019, 10:35 — ИА Регнум. Помощник президента Украины Владимира ЗеленскогоАндрей Ермак сегодня, 27 мая, посетит пострадавшую от паводков Закарпатскую область.

Клод Моне. Паводок

Как информирует пресс-служба главы украинского государства, официальная цель поездки — ликвидация последствий наводнения в регионе и организация помощи пострадавшим, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее Зеленский заявил, что готов лично прилететь в Закарпатскую область, чтобы проконтролировать процесс ликвидации паводка. Пресс-служба не уточняет, почему глава государства решил в итоге отправить в область своего помощника.

Напомним, что паводок в Закарпатье 21−23 мая был классифицирован как чрезвычайная ситуация регионального уровня. От стихии пострадала почти сотня населенных пунктов в десяти районах Закарпатья, есть погибший — мальчик 10 лет. По предварительным данным, общие убытки составили порядка 150 млн грн — около 100 млн грн ущерба относится к водному хозяйству, еще 50 млн грн — к частному сельскому хозяйству.

Между тем в социальных сетях пользователи отмечают, что в масштабах трагедии в Закарпатье во многом виновна как раз неопытная администрация Зеленского. Общественники утверждают, что еще 19 мая на столе президента лежала бумага, в которой четко и ясно говорилось, что местная ГСЧС (спасательная служба) не сможет самостоятельно справиться с масштабами нынешнего наводнения — но документ прочитан не был ни самим Зеленским, ни главой его администрации Андреем Богданом.

«22 мая страна обрела секретаря Совнацбеза в лице Данилюка. Фигура на этой должности просто трагикомичная. Человек, прекрасно знающий все нюансы финансовых приливов и отливов, но видевший реальное наводнение только в своей шестикомнатной квартире после затопления. Сводки ГСЧС кучкой лежали у него, но прочитаны не были», — утверждает общественный деятель Янина Назаренко.

Также в обсуждении трагедии местные жители утверждают, что вопреки официальным данным, в результате наводнения в регионе есть трое погибших, 11 пропавших без вести, и огромные материальные убытки.

ИА REGNUM напоминает, что Закарпатье на сегодняшний день является одним из самых проблемных регионов Украины. В ходе недавних президентских выборов Закарпатье Украины поставило антирекорд по явке за все годы независимости страны, что позволило экспертам заявить, что фактически регион вышел из состава Украины. Соответственно, реакция Киева на нынешние события во многом определит дальнейшие отношения с мятежной областью.