Соледар, ДНР, 27 мая, 2019, 10:10 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские формирования шесть раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 35 единиц боеприпасов, сообщили 27 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прикрытие

На донецком и мариупольском направлениях ВСУ выпустили одну мину калибра 120 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Донецк (посёлок шахты Трудовская); Дзержинское, Саханка», — сказано в сообщении.

В СЦКК отметили, что жертв среди мирных жителей, а также разрушений гражданской инфраструктуры удалось избежать.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее боевики ВСУ выпустили по территории ДНР 299 единиц боеприпасов.

Читайте также: ДНР: Украина нарушила режим перемирия шесть раз за ушедшие сутки