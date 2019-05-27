Тбилиси, 27 мая, 2019, 09:53 — ИА Регнум. День национальной независимости Грузия и в этом году отмечала согласно укоренившейся при правлении «Грузинской мечты» традиции — с торжественной церемонией принесения присяги, маршем отдельных подразделений вокруг памятника Святому Георгию на площади Свободы в Тбилиси, но без военного парада, который так любил принимать экс-президент Михаил Саакашвили.

ИА REGNUM Разноцветные шары и флаги на проспекте Руставели

President.gov.ge Марш после принесения присяги

Вместо парада тут же, на площади, опять-таки по традиции последних лет, была устроена выставка военной техники, в основном произведенной грузинским государственным военным научно-техническим центром «Дельта».

К участникам торжественной церемонии обратились президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе, председатель парламента Ираклий Кобахидзе, министр обороны Леван Изория.

President.gov.ge Обращение президента Грузии

Gov.ge Выступление премьер-министра Грузии

Всего 26 мая принесли присягу 463 рекрутера и новобранца. Помимо Тбилиси, церемония принесения присяги прошла и в регионах: в Зугдиди (во дворце Дадиани), в Раче (на территории монастыря Мравалдзали), в Картли (на территории высеченного в скалах древнего города Уплисцихе), в Душети (в крепости Ананури) и в Кварели (в монастыре Греми).

Вдоль всего проспекта Руставели в Тбилиси так же традиционно проходили всевозможные выставки, на этот раз под девизом «Грузия — родина вина». Аналогичные мероприятия были устроены по всей Грузии, а в столице на центральных площадях и проспектах были установлены большие мониторы, на которых транслировался ход торжеств в регионах страны.

ИА REGNUM Выставка военной техники

ИА REGNUM Мониторы в Тбилиси транслируют празднование в регионах

В 17:10 часов по местному времени в Тбилиси и других городах страны одновременно был исполнен государственный гимн Грузии под общим лозунгом «Споем гимн свободе», после чего в небо были выпущены разноцветные шары.

Центральные улицы и площади Тбилиси в этот день были особенно многолюдны. Бойко шла уличная торговля — шарами, детскими игрушками, всевозможными свистульками, флагами и флажками, дарами села и винно-водочными изделиями. Переполнены были и многочисленные кафе, бары и рестораны в центре столицы. А Тбилисский метрополитен не справлялся с изобилием пассажиров, тем более что остальные виды городского транспорта в центре города не работали. Да и поезда метро в этот день почему-то ходили с 5−7-минутными перерывами, из-за чего на платформе станции «Площадь Свободы» к прибытию каждого поезда скапливалась неимоверно большая масса людей, с трудом втискивавшихся в переполненные вагоны.

ИА REGNUM Многолюдно на проспекте Руставели

В окраинных районах столицы было потише, но и здесь местное население, поленившееся ехать в центр, собиралось в беседках у домов или многоэтажных корпусов, выносило еду и напитки и отмечало национальный праздник. А под вечер подвыпившие участники таких «локальных застолий» затягивали традиционные народные песни, порой являя образцы грузинского многоголосия.

День 26 мая выдался в Грузии неустойчивым. Стоявшая с раннего утра жара под вечер сменилась дождем, градом и ветром. Но организаторы праздника вносить изменений в заранее утвержденную и проработанную программу не стали. А увенчались торжества традиционным концертом. В Тбилиси гала-концерт с участием известных исполнителей проходил на площади Первой Республики.

ИА REGNUM Военная техника на проспекте Руставели

ИА REGNUM Проспект Руставели

Праздник 26 мая оказался «роковым» для министра образования, культуры и спорта Аджарской автономной республики Инги Шамилишвили. Ее ведомство, следуя традициям прошлых лет, и на этот раз организовало международный детский фольклорный фестиваль «Золотой дельфин». Так же традиционно участники фестиваля устроили шествие по улицам Батуми. Среди них был и детский ансамбль из России, который прошел по улицам Батуми с российским флагом. Появление государственной символики «страны-оккупанта» возмутило грузинские СМИ. А председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе моментально отреагировал на случившееся, возложил вину на Ингу Шамилишвили и заявил, что уволит ее с занимаемой должности.

Напомним, что День независимости Грузии был учрежден в память о событиях 26 мая 1918 года, когда правительство Первой Грузинской республики во главе с Ноем Жорданией провозгласило независимость страны. Просуществовала независимая Грузия около трех лет, до февраля 1921 года.

ИА REGNUM После ухода высокопоставленных лиц трибуны занял народ

ИА REGNUM На проспекте Руставели

Отметим, что у празднования Дня независимости именно 26 мая в Грузии есть и противники. Это сторонники первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии, при правлении которого Верховный совет Грузии 9 апреля 1991 года на основании итогов референдума от 31 марта того же года принял акт о восстановлении государственной независимости республики и провозгласил действительными Акт о независимости 1918 года и Конституцию 1921 года. Среди сторонников покойного Звиада Гамсахурдии — депутат парламента Грузии Нато Чхеидзе, которая считает, что Грузия, учитывая нынешнее положение страны, не может позволить себе дважды праздновать день независимости и тратить на это огромные суммы из бюджета. А посему предлагает оставить для празднования только одну дату — 9 апреля.