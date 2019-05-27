Чита, 27 мая, 2019, 10:02 — ИА Регнум. В преддверии старта программы «Дальневосточный гектар» в Забайкальском крае новый глава региона Александр Осипов порекомендовал жителям края, намеревающимся воспользоваться программой безвозмездного получения земли на Дальнем Востоке, «чётко понимать, как её осваивать». Подробности программы «Прямой Разговор» с редакторами региональных СМИ на телеканале «Россия — 24» сообщает сегодня, 27 мая, пресс-служба губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

«Забайкальцам хотел бы порекомендовать: тщательно всё взвесить. Нужно чётко понимать, как ты будешь осваивать этот гектар. Это ключевой момент, а уж земли хватит на всех, и возможность приобрести землю в пользование даётся на несколько лет», — отметил Александр Осипов.

Напомним, в ноябре 2018 года Бурятия и Забайкальский край вошли в состав Дальневосточного федерального округа, но согласно действующей версии закона, программа «Дальневосточный гектар», которая позволяет любому жителю РФ получить в безвозмездное пользование гектар земли на Дальнем Востоке, на эти регионы не распространяется. Поэтому российское правительство разработало соответствующие поправки, а депутаты Госдумы РФ 22 мая 2019 года приняли их в первом чтении. Старт программы запланирован на 1 июля 2019 года.

Хотя уже сегодня жители Забайкалья могут оформить участок на территории девяти субъектов Дальневосточного федерального округа: в Амурской, Магаданской, Сахалинской областях, Еврейской автономной области, в Камчатском, Приморском, Хабаровском краях, в Якутии и Чукотском автономном округе. В правительстве уверены, что такие меры привлекут большее количество граждан на постоянное место жительство в регион, а также снизит отток местного населения.