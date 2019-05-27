Киев, 27 мая, 2019, 09:57 — ИА Регнум. На Украине эксперты обсуждают заявление олигарха Игоря Коломойского, который в интервью Financial Times, опубликованном 26 мая, фактически выступил за объявление властями страны дефолта.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«По моему мнению, мы должны поступить с нашими кредиторами, как Греция. Это пример для Украины… в дефолте нет ничего страшного. Сколько раз Аргентина объявляла дефолт? И ничего, реструктуризовали», — заявил бизнесмен.

Экономист Сергей Фурса призывает не верить разговорам, что после дефолта на Украине будет лучше.

«Не будет. И точно будет хуже. Бедным и обычным людям, так точно… Дефолт ведь это кризис. А в кризис бедные становятся беднее. А богатые богаче», — объясняет эксперт.

Он также отмечает, что продать идею дефолта очень трудно, поэтому ее сторонникам приходится «манипулировать и врать», чтобы хоть как-то завернуть плохую идею в привлекательную обертку.

«Изюминка манипуляций — это призыв пойти по пути Греции, отказавшись от МВФ и разговора с Западом, уйдя в дефолт. И действительно, ведь не может в Греции быть плохо. В Аргентине или Венесуэле — быть может. Но не в Греции, где все есть. Фишечка этой манипуляции в том, что Греция как раз поступила с точностью до наоборот. С 2009 года Греция очень долгое время была на грани дефолта и чтобы оздоровить свою экономику прошла через программу жестких реформ, которая проводилась под руководством Тройки — МВФ, ЕС и кредиторы», — отмечает специалист.

По мнению Фурсы, интерес Игоря Коломойского в том, чтобы «отдохнуть» от проводимых в стране реформ и от пристального внимания Запада. Эксперт подчеркивает, что по сути олигарх приближает страну к очередному экономическому кризису — «даже самим фактом такого интервью».

В свою очередь, народный депутат Рады от Блока Петра Порошенко, глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев считает, что предложение объявить дефолт связано с судьбой Приватбанка, который Коломойский при новых властях намерен вернуть под свой контроль или же получить за него финансовую компенсацию. По мнению Арьева, «побочным эффектом» может быть резкое падение курса гривны до 70−80 грн за доллар (сейчас $1 стоит около 27 грн).

«Коломойскому хочется вернуть или урвать себе что-то от национализированного Приватбанка. Это обязательно вызовет проблемы с МВФ, от которого мы зависим, в особенности в период пиковых выплат по займам правительств Тимошенко и Азарова (и это понимают даже у Зеленского). Но МВФ Коломойскому сильно мешает», — уверен депутат.

По его словам, дальнейшее развитие событий зависит от действий Кабмина и Нацбанка — «готовы ли они стать соучастниками очередного ограбления Украины?».

Отметим, что по состоянию на утро 27 мая в лагере президента Зеленского инициативу Коломойского еще публично не комментировали.