Калуга, 27 мая, 2019, 09:46 — ИА Регнум. С 27 мая по 1 июня 2019 года в Калужской области, как и во всех субъектах Российской Федерации, пройдёт Всероссийская акция «Судебные приставы — детям!», сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области

Читайте также: Калужские приставы в 2018 году взыскали с должников почти 3 млрд рублей

По её словам, по состоянию на 1 мая 2019 года в региональном ведомстве на исполнении находится 6847 исполнительных производств о взыскании алиментов. Часть родителей платит алименты добровольно, а судебные приставы контролируют их своевременные выплаты. По 3389 исполнительным производствам удержания алиментов производятся из заработной платы и иных доходов должников.

Между тем многие приступают к исполнению своих родительских обязанностей только после применения судебными приставами мер принудительного характера. Так, за четыре месяца 2019 года в принудительном порядке в пользу несовершеннолетних детей было взыскано алиментов на сумму более 43 млн рублей.

В рамках акции «Судебные приставы — детям!» калужские приставы составят портрет должника по алиментам, а также алиментную карту региона, где отразят районы области с самым большим количеством алиментщиков, а также районы, где наиболее эффективно применяются меры принудительного исполнения.

Кроме того, сотрудники УФССП России по Калужской области проведут ряд публичных мероприятий в местах массового пребывания граждан, профориентационные мероприятия со школьниками, уроки мужества, посетят детей из подшефного центра и поздравят их с Международным днём защиты детей.

Также в сюжете: Калужские приставы возбудили 400 дел против неплательщиков алиментов

Как пояснили в ведомстве, цель акции «Судебные приставы — детям!» — привлечение внимания общественности к проблеме неуплаты алиментов и формирование у граждан негативного отношения к неплательщикам алиментов.

«Всероссийская акция «Судебные приставы — детям!» призвана наглядно продемонстрировать гражданам, что при всём многообразии отношений между людьми нельзя забывать про свои родительские обязанности и родных детей», — подчеркнула Любовь Скакун.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в отношении должников по алиментам в Калужской области было возбуждено более 400 уголовных дел. Самым неординарным случаем стал розыск одного из алиментщиков, задолжавшего ребенку порядка 300 тыс. рублей. В ходе розыска судебные приставы долгое время не могли установить его местонахождение, а в итоге нашли должника в квартире его родителей, где он прятался от приставов в шкафу.