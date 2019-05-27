Пекин, 27 мая, 2019, 09:41 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz объявил отзыв 6406 импортированных в Китай автомобилей в связи с проблемами с фиксацией передних сидений, сообщает 26 мая агентство Синьхуа.

Новое автомобили Mercedes

Компания Mercedes-Benz (China) Automotive Sales Co. отзовет автомобили модели C-class, выпущенные в период с 2015 по 2017 годы и E-class, произведенные с 2016 по 2017 годы, отметили в Государственной администрации рыночного управления КНР.

Опора спинки переднего сидения в неисправных автомобилях может не фиксироваться надлежащим образом, что может крайне негативно сказаться на безопасности пассажиров в случае дорожно-транспортного происшествия.

Компания намерена совершенно бесплатно проверить сидения всех автомобилей и заменить дефектные детали, если того потребуют обстоятельства.

Как сообщало ИА REGNUM, компания General Motors сообщила в середине мая об отзыве 7779 автомобилей с рынка Китая в связи с неисправностью электронного усилителя руля у автомобилей Chevrolet Camaro и Cadillac ATS-L.