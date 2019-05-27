Вашингтон, 27 мая, 2019, 09:28 — ИА Регнум. 53% жителей США полагают, что Конгресс должен прекратить расследование «российского вмешательства» в выборы и заняться другими делами, сообщает CBS на основании данных собственного опроса.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

58% опрошенных заявили, что они уже узнали достаточно о данном деле из расследования, которое вел спецпрокурор Роберт Мюллер. При этом, если 53% полагают, что российский вопрос не стоит расследовать дальше, то за продолжение расследования выступают 44%. Среди сторонников Демпартии так думают большинство — 73%.

74% полагают, что Мюллер должен дать показания Конгрессу и обсудить детали, связанные с расследованием (так думают почти все демократы и половина республиканцев).

Интересно, что 31% полагают, что расследование Мюллера обелило Дональда Трампа, 33% — что не обелило, и 32% — что судить об этом пока рано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава США Трамп призвал спецслужбистов подключиться к проверке расследования Мюллера и поручил разведсообществу оказывать содействие генпрокурору Уильяму Барру.