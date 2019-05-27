Оренбург, 27 мая, 2019, 09:26 — ИА Регнум. В Оренбургской области в первый день единого госэкзамена, 27 мая, географию сдают более 100 человек, литературу — более 440 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM минобре области.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

По данным ведомства, в 2018—2019 учебном году выпускниками школ в регионе являются 7394 человека. Самым популярным экзаменом традиционно станет ЕГЭ по обществознанию — 3789 человек. В этом году впервые один человек сдает экзамен по китайскому языку.

В Оренбургской области в период ЕГЭ будут работать 60 пунктов проведения экзаменов на базе образовательных организаций, четыре пункта на дому, один — на базе медицинской организации. Выпускники 11 классов с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии будут сдавать экзамены на базе четырех образовательных организаций и на дому (10 пунктов). Как отметили в минобре, во всех пунктах проведения экзаменов организуют онлайн-видеонаблюдение.

Напомним, в 2017—2018 году по результатам сдачи единого государственного экзамена Оренбургская область вошла в первую пятерку среди российских регионов. 96 выпускников продемонстрировали 101 стобалльный результат.