Астана, 7 октября, 2019, 13:01 — ИА Регнум. Председатель сената Казахстана Дарига Назарбаева призвала применять новые форматы работы с населением, лишенные формализма. Об этом спикер верхней палаты парламента республики заявила 7 октября на встрече с депутатами маслихата (местного представительного органа власти) Актюбинской области, сообщает агентство «Казинформ».

По мнению Назарбаевой, маслихаты играют важнейшую роль в системе местного государственного управления. Участники встречи обсудили работу нового совета по взаимодействию с местными представительными органами власти.

Назарбаева подчеркнула необходимость повышения самостоятельности общественного совета при маслихате. Председатель сената также встретилась с руководителями областных национальных культурных центров.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил разработать программу перезагрузки правящей партии «Нур Отан» («Свет Отчества»). По его мнению, партия должна стать ближе к народу.

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