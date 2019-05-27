Тюмень, 27 мая, 2019, 09:33 — ИА Регнум. Тюменский родительский комитет (ТРК) выступил против концертов рэп-исполнителя Face в Тюмени. Уполномоченный по правам ребенка по региону Андрей Степанов разделил беспокойство родителей, сообщили журналистам в ТРК.

Face на VK Fest

Выступление рэпера Face в Тюмени намечено на 1 июня, в День защиты детей. Возрастное ограничение на афишах указано 16+. Тюменский родительский комитет выступил против концерта исполнителя, чьё творчество, по мнению членов организации, «пропитано невероятным цинизмом, пошлостью и бесстыдством».

На заявление Тюменского родкома официально ответил детский омбудсмен по Тюменской области Андрей Степанов.

«Считаю, что тексты песен исполнителя Face изобилуют ненормативной лексикой, в них прослеживается открытое пренебрежение моральными и культурными ценностями, принятыми в современном цивилизованном обществе, пропагандируется разнузданность в сексуальных отношениях, пренебрежение к женщинам, институту семьи, школы, демонстративное неподчинение нормам права, хулиганским выходкам, насилие и скрытая пропаганда наркотических средств», — дал оценку творчества Face тюменский омбудсмен.

И обратился в полицию и прокуратуру с просьбой изменить возрастной ограничение концерта Face с 16+ на 18+.

Добавим, в 2018 году Тюменский родком выступал против выступления рэпера Thrill pill. Однако организаторов выступления родительские протесты не остановили, и на концерт исполнителя попали несовершеннолетние.