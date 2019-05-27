Киев, 27 мая, 2019, 09:11 — ИА Регнум. Украина полностью убила свою экономику и находится в «безнадежной» долговой яме, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Таким образом депутат прокомментировал предложение бизнесмена Игоря Коломойского президенту страны Владимиру Зеленскому объявить в стране дефолт, чтобы не выплачивать долг Международному валютному фонду (МВФ).

По словам Рабиновича, МВФ не является партнером Украины, поскольку он его «финансовый доктор».

«Этот финансовый доктор лечит нас четыре с половиной года, — уточнил Рабинович. — В результате этого мы полностью убили экономику, мы в безнадежной долговой яме, а значит, доктор — шарлатан».

Депутат добавил, что при дефолте курс национальной валюты будет как минимум 200 гривен за доллар, а население Украины полностью обнищает, после чего страна «начнет подниматься с нуля».

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирного банка, Украина является одной из беднейших стран региона с точки зрения валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения.

Так, ВВП Украины на душу населения по паритету покупательной способности примерно в три раза меньше, чем в Польше. При существующих темпах роста экономики Киеву понадобится более 50 лет, чтобы достичь уровня доходов в Польше.

Отметим, что в 2019 году Киев рассчитывает получить два транша кредита от МВФ по $1,3 млрд каждый. Первый транш Украина может получить уже в июне.

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