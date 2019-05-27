Санкт-Петербург, 27 мая, 2019, 09:42 — ИА Регнум. В понедельник, 27 мая 2019 года, исполняется 316 лет со дня основания Санкт-Петербурга — Северной столицы России.

Дарья Драй ИА REGNUM Барабанщица на Невском проспекте

Санкт-Петербург был основан 27 мая (по новому стилю) 1703 года русский царём (впоследствии — императором) Петром I Великим. В 1712—1918 годах город являлся столицей Российского государства.

Дарья Драй ИА REGNUM Шоу барабанщиков на Невском проспекте

Дарья Драй ИА REGNUM Барабанщики на Невском проспекте

Дарья Драй ИА REGNUM Барабанщица

Дарья Драй ИА REGNUM Барабаны

Ни разу в истории город на Неве не топтала нога иностранного оккупанта. Беспримерная по своему трагизму блокада Ленинграда, в ходе которой жители и бойцы Красной армии и Флота отстояли город от германских нацистов и их союзников, стала одним из самых главных событий Великой Отечественной и Второй мировой войн.

Сегодня, в 10 часов утра, по традиции, у самого известного памятника основателю города — Медного всадника на Сенатской площади — состоится торжественная церемония возложения цветов.

Дарья Драй ИА REGNUM Установление рекорда по количеству барабанщиков для Книги рекордов Гиннесса

Участники барабанного шествия

Дарья Драй ИА REGNUM Барабаны

В городе на Неве и городах-спутниках есть несколько монументов в честь великого императора, но памятник на берегу Невы, на Гром-камне, ставшем пьедесталом для творения Фальконе, как говорится, вне конкуренции.

В церемонии возложения цветов примут участие руководители города, командование Западного военного округа, а также почетные граждане Санкт-Петербурга.

Музыкальное сопровождение торжественной церемонии обеспечит военный оркестр штаба ЗВО, а также хор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Барабанщица

Дарья Драй ИА REGNUM Участницы шоу барабанщиков в честь 316-летия Санкт-Петербурга

Дарья Драй ИА REGNUM Барабанщики

Дарья Драй ИА REGNUM Участницы шоу на Невском проспекте

В финале церемонии торжественным маршем по Адмиралтейской набережной пройдут солдаты Роты почетного караула штаба ЗВО.

В 11 часов в Петропавловской крепости на Заячьем острове — именно здесь был основан новый город в 1703 году — возложат цветы к надгробию на могиле Петра I, а в 12 часов, по установленной еще основателем города традиции, прозвучит пушечный выстрел со стены Нарышкина бастиона.

Завершит программу торжеств праздничный концерт, посвященный Дню-города, который пройдет в 19 часов в «Большом концертном зале «Октябрьский».

Дарья Драй ИА REGNUM Концерт «Классика на Дворцовой»

Дарья Драй ИА REGNUM Концерт «Классика на Дворцовой»

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление артистов

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление артистов

…Поскольку День основания Санкт-Петербурга в этом году пришелся на рабочий понедельник, многочисленные массовые мероприятия по этому поводу для горожан и гостей города были организованы в воскресенье, 26 мая. За ними наблюдал фотокорреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Непогода над городом

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители концерта «Классика на Дворцовой»

Дарья Драй ИА REGNUM Дирижер Фабио Мастранджело во время звукового шоу «Поющие мосты»

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничное шоу в честь 316-летия Санкт-Петербурга

Дарья Драй ИА REGNUM Шоу на Дворцовом мосту

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничное шоу в честь 316-летия Санкт-Петербурга

Дарья Драй ИА REGNUM Фейерверк в честь 316-летия Санкт-Петербурга