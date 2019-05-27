Санкт-Петербург, 27 мая, 2019, 09:42 — ИА Регнум. В понедельник, 27 мая 2019 года, исполняется 316 лет со дня основания Санкт-Петербурга — Северной столицы России.

Дарья Драй ИА REGNUM
Барабанщица на Невском проспекте

Санкт-Петербург был основан 27 мая (по новому стилю) 1703 года русский царём (впоследствии — императором) Петром I Великим. В 1712—1918 годах город являлся столицей Российского государства.

Дарья Драй ИА REGNUM
Шоу барабанщиков на Невском проспекте
Дарья Драй ИА REGNUM
Барабанщики на Невском проспекте
Дарья Драй ИА REGNUM
Барабанщица
Дарья Драй ИА REGNUM
Барабаны

Ни разу в истории город на Неве не топтала нога иностранного оккупанта. Беспримерная по своему трагизму блокада Ленинграда, в ходе которой жители и бойцы Красной армии и Флота отстояли город от германских нацистов и их союзников, стала одним из самых главных событий Великой Отечественной и Второй мировой войн.

Сегодня, в 10 часов утра, по традиции, у самого известного памятника основателю города — Медного всадника на Сенатской площади — состоится торжественная церемония возложения цветов.

Дарья Драй ИА REGNUM
Установление рекорда по количеству барабанщиков для Книги рекордов Гиннесса
Участники барабанного шествия
Дарья Драй ИА REGNUM
Барабаны

В городе на Неве и городах-спутниках есть несколько монументов в честь великого императора, но памятник на берегу Невы, на Гром-камне, ставшем пьедесталом для творения Фальконе, как говорится, вне конкуренции.

В церемонии возложения цветов примут участие руководители города, командование Западного военного округа, а также почетные граждане Санкт-Петербурга.

Музыкальное сопровождение торжественной церемонии обеспечит военный оркестр штаба ЗВО, а также хор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM
Барабанщица
Дарья Драй ИА REGNUM
Участницы шоу барабанщиков в честь 316-летия Санкт-Петербурга
Дарья Драй ИА REGNUM
Барабанщики
Дарья Драй ИА REGNUM
Участницы шоу на Невском проспекте

В финале церемонии торжественным маршем по Адмиралтейской набережной пройдут солдаты Роты почетного караула штаба ЗВО.

В 11 часов в Петропавловской крепости на Заячьем острове — именно здесь был основан новый город в 1703 году — возложат цветы к надгробию на могиле Петра I, а в 12 часов, по установленной еще основателем города традиции, прозвучит пушечный выстрел со стены Нарышкина бастиона.

Завершит программу торжеств праздничный концерт, посвященный Дню-города, который пройдет в 19 часов в «Большом концертном зале «Октябрьский».

Дарья Драй ИА REGNUM
Концерт «Классика на Дворцовой»
Дарья Драй ИА REGNUM
Концерт «Классика на Дворцовой»
Дарья Драй ИА REGNUM
Выступление артистов
Дарья Драй ИА REGNUM
Выступление артистов

…Поскольку День основания Санкт-Петербурга в этом году пришелся на рабочий понедельник, многочисленные массовые мероприятия по этому поводу для горожан и гостей города были организованы в воскресенье, 26 мая. За ними наблюдал фотокорреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM
Непогода над городом
Дарья Драй ИА REGNUM
Зрители концерта «Классика на Дворцовой»
Дарья Драй ИА REGNUM
Дирижер Фабио Мастранджело во время звукового шоу «Поющие мосты»
Дарья Драй ИА REGNUM
Праздничное шоу в честь 316-летия Санкт-Петербурга
Дарья Драй ИА REGNUM
Шоу на Дворцовом мосту
Дарья Драй ИА REGNUM
Праздничное шоу в честь 316-летия Санкт-Петербурга
Дарья Драй ИА REGNUM
Фейерверк в честь 316-летия Санкт-Петербурга
Дарья Драй ИА REGNUM
Фейерверк в честь 316-летия Санкт-Петербурга