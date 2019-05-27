Екатеринбург, 27 мая, 2019, 08:41 — ИА Регнум. В Екатеринбурге Уральская горно-металлургическая компания и Русская медная компания ждут окончательного решения по поводу места для строительства храма Святой Екатерины. Об этом говорится в их совместном заявлении.

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«Участие компаний в этом проекте заключается исключительно в благотворительной финансовой помощи. Место, общественные слушания по его определению и другие обстоятельства строительства являются зоной ответственности городских властей и Екатеринбургской епархии», — говорится в заявлении.

Сейчас в компаниях ожидают очередного решения жителей и властей Екатеринбурга, а также епархии по поводу места, которое успокоит и устроит всех. После этого холдинги будут рассматривать обращение епархии о финансировании возведения собора.

Напомним, УГМК и РМК являются соучредителями ООО «Фонд Святой Екатерины». Также они выступают в качестве основных инвесторов этого проекта.

Попытки восстановить в Екатеринбурге храм Святой Екатерины предпринимаются с 2010 года. Но пока епархии и части горожан не удаётся найти консенсуса по поводу места для этого. Площадь Труда, где собор находился до сноса, часть граждан не одобрила. Также протесты вызвали планы построить собор в акватории пруда и в сквере у Театра драмы.

Сейчас мэрия принимает предложения горожан по поводу возможного места. Затем пройдёт общегородской опрос, на котором горожане выберут места для возведения собора.