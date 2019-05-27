Пекин, 27 мая, 2019, 08:46 — ИА Регнум. По прогнозам Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), продажи автомобилей в Китае в 2019 году составят около 28,1 млн штук, что соотносимо с уровнем 2018 года. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Производство автомобилей

Согласно прогнозу СААМ, на китайском авторынке в 2019 году будет продано около 23,7 млн легковых автомобилей, что также соотносимо с показателем 2018 года.

Сообщается также, что продажи новых энергетических транспортных средств (NEV) в этом году могут вырасти до 1,6 млн единиц с 1,26 млн единиц в 2018 году. Таким образом, рост продаж в этом сегменте составит 27%.

В 2018 году в Китае было реализовано 28,08 млн автомобилей, что составляет 30,6% мирового рынка. Как отмечают аналитики СААМ, на протяжении десяти лет Китай остается крупнейшим автомобильным рынком в мире.

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