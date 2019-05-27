Тайюань , Китай, 27 мая, 2019, 08:38 — ИА Регнум. Сорок один уезд китайской провинции Шаньси был выведен из нищеты, сообщили в местном правительстве, передает 26 мая агентство Синьхуа.

Votpusk.ru Тайюань. КНР

Среди них девять уездов, включая Лиши, Цзяочэн и Ваньжун, были недавно исключены из списка нищих. Исключение было одобрено как властями уездов, так и получило санкцию со стороны властей провинции и независимых экспертов.

Шаньси является одной из ключевых провинций Китая, на которой сделан упор в кампании по борьбе с бедностью. В 2014 году, согласно проведенной переписи, в регионе насчитывалось 7993 нищих деревни, и 3,9 млн бедного сельского населения.

Власти намерены оставшиеся 17 уездов вывести из нищеты до конца текущего года. В целом Поднебесная намерена к 2020 году войти в число стран умеренного достатка населения во всех аспектах. Для этого еще более 10 млн нищих должны обрести работу и постоянный заработок.