Киев, 27 мая, 2019, 08:16 — ИА Регнум. Партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность» сменила название на «Европейскую Солидарность». Об этом сообщили в пресс-службе партии на официальной странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

Данное решение принял съезд партии, на котором присутствовал бывший президент Украины Пётр Порошенко. Политик заявил, что 31 мая состоится съезд обновлённой партии, во время которого общественности будут представлены лидеры общественных организаций, волонтёры и добровольцы, присоединившиеся к партии. Политическая сила примет участие в выборах в Верховную раду.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подавший в отставку премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что ему поступали предложение объединиться с партией Порошенко, но он отказался и будет участвовать в выборах в составе своей политической партии «Украинская стратегия».

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