Оренбург, 27 мая, 2019, 08:29 — ИА Регнум. В Оренбургской области завершился VII международный фестиваль «Красная гора», направленный на сохранение и поддержку национальных языков и литературы. Об этом 27 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Сергеевич Пушкин за работой

Мероприятие проходило с 22 по 24 мая 2019 года. Приглашёнными гостями мероприятия в этом году стали известные литераторы и ученые из России, Китая и Бельгии.

Свое название фестиваль получил в честь одного из достопримечательных мест области — Красной горы, где снимался художественный фильм российско-французского производства «Русский бунт» по мотивам произведений Александра Пушкина «Капитанская дочка» и «История пугачевского бунта». По словам организаторов, фестиваль призван не только укрепить международные связи между творческими людьми, но и открыть новые литературные таланты, и приобщить читателей к качественной современной литературе.

«Неслучайно, что такой фестиваль проходит именно на оренбургской земле. В Оренбуржье создана прекрасная литературная атмосфера, которую формируют и сами жители, любящие поэзию и читающие ее. К слову, меня несомненно радует позиция министерства культуры области, здесь не закрыли ни одной библиотеки. А сам фестиваль «Красная гора» по охвату молодежной аудитории и уровню организации можно поставить в пример для других литературных фестивалей, проходящих в России», — отметил гость фестиваля, член Союза писателей России, академик Российской академии поэзии, председатель пермского гражданского комитета «В защиту культурного наследия», поэт Игорь Тюленев.

Напомним, международный фестиваль содружества национальных литератур «Красная гора» в Оренбургской области состоялся в рамках национального проекта «Культура» и прошел уже в седьмой раз. Организаторами мероприятия являются министерство культуры и внешних связей Оренбургской области и Областной дом литераторов имени Сергея Аксакова.