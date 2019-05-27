Москва, 27 мая, 2019, 07:59 — ИА Регнум. В Москве около 8% семей, которые участвуют в программе реновации, готовы докупить дополнительные квадратные метры, сообщается на портале мэра столицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

Этим правом воспользовалась каждая двенадцатая семья — участница программы реновации жилья. В Московском фонде реновации находится 346 заявлений, уже заключено 245 договоров.

Отмечается, что купить дополнительную жилплощадь можно со скидкой 10% от размера доплаты. На собственные деньги докупают «метры» 82% семей, остальные берут ипотеку.

Подробности: В Москве поставили на кадастровый учёт 49 домов по реновации

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 49 домов, построенных для переселения по программе реновации, поставили на кадастровый учёт.

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