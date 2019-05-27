Барнаул, 27 мая, 2019, 08:23 — ИА Регнум. Разработанный Минздравом РФ законопроект о всеобщем йодировании пищевой поваренной соли кандидат медицинских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») считает примером государственного подхода. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM намерение профильного ведомства уже с 2020 года внедрить универсальное йодирование пищевой соли, он отметил:

Соль

«Это пример государственного подхода к проблеме профилактики ряда заболеваний, вызванных дефицитом йода. Планируемый законопроект можно назвать чрезвычайно актуальным и полезным. Ведь недостаток поступления йода в организм является основной причиной умственной отсталости и заболеваний щитовидной железы. Следует отметить, что употребление йодированной соли абсолютно безопасно и практически не имеет противопоказаний».

Как уже сообщало ИА REGNUM, на обязательном йодировании соли и обогащении молока витаминами A и D в рамках реализации Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года настаивает рабочая группа под руководством вице-премьера РФ Алексея Гордеева. К инициативе российского правительства обязать производителей обогащать молоко витаминами и йодировать соль алтайский общественник и кандидат медицинских наук Константин Емешин призывает относиться с осторожностью и помнить, что организм человека индивидуален.

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