Вашингтон, 27 мая, 2019, 07:51 — ИА Регнум. Соединенные Штаты готовы к переговорам с Ираном в том случае, если Тегеран захочет их начать, заявил президент США Дональд Трамп после встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, передает китайский телеканал CGTN.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Если Иран хочет с нами вести переговоры, мы тоже хотели бы их провести», — заявил Трамп, добавив, что никто не хочет, чтобы «происходили ужасные вещи».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вашингтон ввел против ключевых областей иранской экономики жесткие ограничительные меры. Таким образом США пытаются «изменить поведение» Тегерана. В частности, в Персидский залив была направлена авианосная группа.

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