Москва, 27 мая, 2019, 07:44 — ИА Регнум. Порядка 74 тыс. самозанятых граждан в России уже зарегистрировались и платят налог на профессиональный доход (НПД), сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС).

Самозанятый

По словам замруководителя ФНС России Даниила Егорова, самозанятые пробили 5 млн чеков, и с этих операций будет удержано 144 млн рублей налогов.

Каждый пятый из зарегистрированных самозанятых работает водителем такси, 7% — сдают квартиры, 5% — оказывают услуги консультантов, 3% — репетиторы.

«Идея нового налогового режима не в том, чтобы собирать много налогов, а в том, чтобы позволить самозанятым начать бизнес легально и прозрачно», — пояснил Егоров.

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Как сообщало ИА REGNUM, эксперимент по введению налога на профессиональный доход для самозанятых граждан проводится с 1 января 2019 года в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарии.

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