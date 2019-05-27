Киев, 27 мая, 2019, 07:36 — ИА Регнум. В случае дефолта на Украине в первую очередь пострадает население страны, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Дефолт на Украине

«Я думаю, что гривна будет за 200 (гривен за доллар). Я думаю, что будет полное обнищание населения, а потом — да, с нуля начнем подниматься. Но кто выживет с этого нуля?» — задался вопросом депутат.

Таким образом Рабинович прокомментировал предложение бизнесмена Игоря Коломойского к президенту страны Владимиру Зеленскому объявить в стране дефолт по внешним долгам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Коломойский заявил, что Украина могла бы последовать примеру Греции или Аргентины, которые в свое время также объявляли дефолт по внешнему долгу.

По словам бизнесмена, в случае дефолта Украине ничего не грозит, поскольку и Афины, и Буэнос-Айрес реструктурировали долги и у них якобы «все в порядке».