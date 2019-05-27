Москва, 27 мая, 2019, 07:31 — ИА Регнум. Рособрнадзор прекратил действие лицензии образовательной автономной некоммерческой организации «Институт международных отношений» (г. Москва), сообщается на сайте ведомства.

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Решение об отзыве лицензии у вуза принято после проверок на основании решения Арбитражного суда.

В Рособрнадзоре уточнили, что, в случае аннулирования лицензии, вуз обязан прекратить образовательную деятельность и перевести студентов в другие вузы.

Подробнее: Рособрнадзор запретил приём студентов в пять вузов

Как сообщало ИА REGNUM, Рособрнадзор после проверок в декабре 2018 года запретил приём студентов в пять российских вузов.

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