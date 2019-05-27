Москва, 27 мая, 2019, 07:32 — ИА Регнум. Компания Renault в апреле 2018 года реализовала новых машин на 5% больше, чем за этот же месяц в прошлом году. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Значок Renault

За апрель 2019 года французская автокомпания продала 12 543 машины. При этом за первые четыре месяца 2019 года было реализовано 41 892 авто Renault. Это на 7% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Таким образом, машины бренда Renault заняли четвертое место по объёму продаж в России. Это 7,8% от всего авторынка.

Первое место среди моделей Renault в России занял кроссовер Duster. В апреле его купили 3620 автолюбителей, что на 3% больше, чем в апреле 2018 года.

Вторую строчку заняли хэтчбеки Sandero. Их за месяц продали в количестве 3263 штуки.

Тройку лидеров в модельном ряду Renault замыкает седан Logan — 3204 единицы.

Четвёртое место у кроссовера Kaptur с результатом 2288 авто.

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