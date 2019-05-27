Луганск, 27 мая, 2019, 07:23 — ИА Регнум. За минувшие сутки ВСУ один раз обстреляли территорию ЛНР, заявили 27 мая в Народной милиции ЛНР, сообщается 27 мая на сайте оборонного ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Огонь

Украинские силовики выпустили две гранаты из гранатомёта СПГ в сторону позиций Народной милиции ЛНР, расположенных в районе населённого пункта Весёлая Гора. Обстрел вёлся со стороны посёлка Счастье.

В результате обстрела никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее ВСУ четыре раза обстреляли территорию ЛНР, выпустив, в частности, две мины калибра 82 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее над позициями Народной милиции ЛНР был сбит украинский беспилотный летательный аппарат. Специалисты изучают носитель информации, изъятый из беспилотника.

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