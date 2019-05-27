Барнаул, 27 мая, 2019, 07:19 — ИА Регнум. Жителю Алтайского края — участнику столкновения автомобиля ВАЗ-21 093 с грузовым поездом — придётся компенсировать стоимость повреждённого железнодорожного имущества и ответить за заведомо ложный донос. Подробности ДТП корреспонденту ИА REGNUM сообщила сотрудник Алтайского линейного управления (ЛУ) МВД России на транспорте Ольга Зубова.

УТ МВД России по СФО Последствия ДТП на перегоне Озимая — Рубцовск

Инцидент произошёл на перегоне Озимая — Рубцовск. Это выяснилось после проведения доследственной проверки, инициированной в связи с заявлением 34-летнего жителя Алтайского края об угоне.

УТ МВД России по СФО Автомобиль, ставший участником столкновения с грузовым поездом на перегоне Озимая — Рубцовск

«В результате столкновения никто не пострадал, оба транспортных средства получили повреждения. На месте происшествия присутствовал тот самый 34-летний житель края. Несмотря на имеющиеся факты и показания свидетелей, мужчина категорически отрицал свою причастность к происшествию, пояснял, что на месте происшествия оказался, разыскивая похищенный автомобиль», — пояснили в УТ МВД России по СФО.

Там же отметили, что автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно и давал невнятные показания.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД не сомневаются, что «угон» был заявлен, чтобы избежать лишения права управления транспортным средством и возмещения ущерба предприятию железнодорожного транспорта.

Следственный отдел Алтайского ЛУ МВД России возбудил в отношении автовладельца уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 306 Уголовного кодекса Российской Федерации («Заведомо ложный донос»). Кроме того, обвиняемому предстоит компенсировать стоимость поврежденного имущества железной дороги в сумме 30 тысяч рублей.