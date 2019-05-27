Якутск, 27 мая, 2019, 07:21 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Якутии выдало лицензию организации, состоявшей в картельном сговоре по закупке медикаментов и предоставившей ведомству фиктивные документы. К такому выводы пришла прокуратура региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Images Money Коррупция в медицине

Кроме того, руководство республиканского министерства здравоохранения не осуществляло контроль за деятельностью подведомственных медучреждений при закупке лекарств и медицинских изделий, рассказал исполняющий обязанности руководителя надзорного ведомства Айдар Иванов.

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«Нами установлены факты отсутствия со стороны руководства Минздрава республики контроля за деятельностью подведомственных медучреждений при закупке лекарств и медицинских изделий, в том числе приобретенных по завышенным ценам. Просматривается коррупционная составляющая при организации и проведении торгов. Вскрыт факт выдачи Минздравом Якутии лицензии организации, входившей в картель, на основании фиктивных документов», — цитирует Айдара Иванова газета «Якутия».

Руководитель республиканской прокуратуры также заверил, что подвижки в расследовании дела о картельном сговоре «несомненно имеются». Проведены обыски в 40 организациях, изучается большой объём документов, задержаны трое обвиняемых.

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Говоря о роли Росздравнадзора, который в период действия картельного сговора возглавлял Владимир Чичигинаров, сейчас депутат Госсобрания республики, Айдар Иванов отметил:

«Фактически он осуществлял функции госуправления в отношении своих родственников, что ставит под сомнение объективность результатов проверок. В связи с этим нами готовятся документы для принятия мер», — цитирует его газета «Якутия».

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества в особо крупном размере, проявившегося в картельном сговоре при заключении контрактов на поставку лекарственных средств и медицинских изделий. Сумма таких закупок, совершённых аффилированными лицами, составила около 3 млрд рублей.

«При этом представители медицинских учреждений в сговоре с представителями картеля принимали меры к ограничению конкуренции в целях устранения возможных конкурентов на проводимых торгах», — поясняла прокуратура.

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