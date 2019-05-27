Новосибирск, 27 мая, 2019, 06:23 — ИА Регнум. Два детёныша белых медведей Кая и Герды из Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило получили свои имена, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Putin.kremlin.ru Медвежонок

«Сегодня, в день белых медведей, у наших медвежат появились имена! Норди и Шайна! Просим любить и жаловать!» — сообщается на странице зоопарка в социальной сети Instagram.

https://www.instagram.com/p/Bx7IUeTI5xy/

Напомним, медвежата появились на свет 11 декабря 2018 года. Имена для них выбирались на конкурсе, который был объявлен в апреле и проходил в два этапа. Сначала собирались варианты имён, позже из десяти самых популярных имён новосибирцам предложили выбрать два лучших — путём SMS-голосования. Было предложено десять вариантов: Норди и Шайна, Снежок и Снежинка, Умка и Снежка, Беринга и Арктика, Айсберг и Аляска, Алтай и Саяна, Сириус и Беллатрикс, Орион и Веда, Лукаса и Хлоя, Лоло и Пепе.

Отмечается, что Норди было дано по аналогии с севером — «нордом», а Шайна означает «северное сияние».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 декабря 2015 года у белых медведей Кая и Герды из Новосибирского зоопарка родился второй малыш. Его назвали Ростик — в честь директора зоопарка Ростислава Шило.

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Первенцем пары белых медведей из Новосибирска была медведица Шилка.

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