Рига, 27 мая, 2019, 05:58 — ИА Регнум. Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков избран в Европарламент вместе со своим бывшим заместителем Андрисом Америксом. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 27 мая латвийским Центризбиркомом.

Иван Шилов ИА REGNUM Нил Ушаков

Ушаков возглавил на выборах в Европарламент список партии «Согласие». Партия получила два мандата. Выборы в Европарламент в Латвии состоялись 25 мая, тогда как в большинстве стран ЕС они прошли днем позже.

В выборах участвовали 246 кандидатов от 16 политических партий.

Как сообщало ИА REGNUM, Нил Ушаков руководил администрацией латвийской столицы с 1 июля 2009 года и был смещен с должности министром по делам регионального развития Юрисом Пуце в апреле 2019 года. В распоряжении Пуце причиной кадрового решения назывались многочисленные финансовые нарушения.

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