Якутск, 27 мая, 2019, 07:22 — ИА Регнум. В Якутске новый скандал, на этот раз вокруг компании АО «Водоканал» и её взаимоотношений с мэрией города. Началом разборок на тему кто, кому, почему и за что должен стало решение мэрии столицы Якутии не тратить из бюджета 100 млн рублей на покупку акций компании. За этим последовали отстаивание руководством «Водоканала» своей позиции и аргументация, почему город должен заплатить в общей сложности 300 млн рублей за 5%-пакет акций компании, который не даёт права влиять на её деятельность и не будет приносить дивидендов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Деньги

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Директор «Водоканала» Анатолий Кырджагасов заявил, что из-за решения мэрии Якутска не перечислять компании бюджетный транш в 100 млн рублей город может остаться без чистой воды.

«Невыполнение обязательств грозит тем, что не восполнятся оборотные средства «Водоканала», что отразится на уменьшении выделения средств на ремонтную программу — мы планировали замену магистральных труб, чтобы та чистая вода, которую мы получаем на водозаборе, дошла до каждого крана», — цитировал Анатолия Кырджагасова телеканал «Якутия24».

Он также объяснял, почему мэрия должна заплатить за акции компании в общей сложности 300 млн рублей (три транша по 100 млн в течение трёх лет, первый был перечислен в 2018 году):

«Мы выкупили сливную станцию за счет своих резервных оборотных средств, МУП «Теплоэнергия» погасило долги перед газовиками, а «Жилкомсервис» избавился от убыточного объекта — сливной станции».

Однако политолог, журналист и председатель координационного совета по предпринимательству при главе Якутска Виталий Обедин считает сделку по покупке акций «Водоканала» навязанной городу и абсолютно абсурдной.

«Это не просто странная сделка, это какой-то апогей глупости, — уверен эксперт. — Следите за руками. 2016 год. Республиканское предприятие «Водоканал» приобретает у Якутска сливную станцию — городское имущество, приносящее прибыль (а новенькая сливная станция — это живые деньги: в неё должны сливать отходы, за плату, все фекалки и водовозки города), — за 300 млн рублей. Условия сделки предусматривают, что в течение трех лет город вернёт «Водоканалу» эти 300 млн. — по 100 за раз. У «Водоканала» есть сливная станция, принадлежавшая Якутску, стоимостью 300 млн рублей и, собственно, 300 млн рублей из бюджета города. У города нет станции за 300 млн рублей и есть еще долг в 200 млн рублей перед «Водоканалом» (100 уже выплатили в прошлом году)».

Виталий Обедин также уверен, что 5% акций «Водоканала», который город обязался выкупить за 300 млн рублей, Якутску не пригодятся: пакет слишком мал, чтобы мэрия получила право как-то вмешиваться в управленческие и хозяйственные процессы, и не приносит дивидендов.

«Иными словами, чтобы так «обуть» себя, это надо крепко постараться», — пришёл к выводу политолог.

«Очень похоже на вывод средств из бюджета. Можно подумать, «Водоканал» потом отчитается, куда эти деньги направил. Ну откровенно распильная схема», — комментируют мнение эксперта в соцсетях жители Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, руководством горадминистрации Якутска принято решение не тратить 100 млн рублей из городского бюджета на выкуп акций АО «Водоканал». По словам главы города Сарданы Авксентьевой, сэкономленные таким образом 100 млн рублей будут направлены на более насущные нужды города.

«Мы посовещались и решили, что в сложившейся ситуации мы пока не можем выкупать акции ОАО «Водоканал», — отметила Сардана Авксентьева.