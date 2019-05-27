Владивосток, 27 мая, 2019, 06:07 — ИА Регнум. ФГУП «Росморпорт» хочет разорвать договор, по которому у него арендует причалы Находкинский морской торговый порт. Причина — несоблюдение экологических требований. Новость шокировала экспертов, поскольку порт выполняет Соглашение о выполнении экологических мероприятий, подписанное в мае 2018 года. Если федеральное ведомство расторгнет договор, порт не сможет оказывать транспортные услуги, что может привести к социальной и экономической катастрофе, потере миллиардов рублей налоговых отчислений, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Peruanec Уголь в порту Находки

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24 мая 2019 года ФГУП «Росморпорт» обратилось в Арбитражный суд Приморья с иском к Находкинскому морскому торговому порту. Содержание заявления не опубликовано.

По данным источника Коммерсант, Росморпорт требует расторгнут договор, по которому порт арендует у него причалы. Причина — невыполнение природоохранных требований.

Если договор на аренду причалов с Находкинским МТП будет расторгнут, это лишит компанию статуса оператора морских терминалов порта, приведет к невозможности оказывать транспортные услуги в порту.

Позиция Росморпорта вызывала недоумение у экспертов, по некоторым данным, предложение о расторжении договоров поступило во все местные порты. Позиция Росморпорта экспертам непонятна, поскольку подписанное в 2018 году Соглашение о выполнении масштабных мероприятий по пылеподавлению стивидорами выполняется и даже перевыполняется, а количество жалоб от жителей кратно сократилось.

Остановка портов приведет, по мнению экспертов, к катастрофическим последствиям, как социальным, так и экономическим. В портах заняты десятки тысяч людей, а есть еще рабочие в угледобывающих регионах, порты платят миллиарды рублей налогов, а экспорт продукции — это десятки миллиардов рублей. Действия Росморпорта, по мнению экспертов, чреваты дестабилизацией ситуации и потерей значительных доходов, в том числе и самого ФГУП «Росморпорт.

18 мая губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своем инстаграм сообщил, что накануне он работал в Находке. Одним из главных вопросов он назвал экологическую безопасность города. Глава региона отметил, что в администрацию Приморья до сих пор поступают жалобы от граждан на наличие угольной пыли, об отсутствии видимых работ по устройству закрытой перевалки.

«Но в 2020 году в городе открытой перевалки быть не должно, это знают и знали все стивидорные компании: были и есть соответствующие поручения на этот счёт, и мы будем вместе их исполнять», — сказал Олег Кожемяко.

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29 апреля 2019 года генеральный директор Находкинского МТП Владимир Григорьев на официальной странице компании в Фейсбук сообщил, что в I квартале 2019 года Находкинский порт официально вступил в фонд «Находка», созданный по инициативе губернатора края Олега Кожемяко для финансирования социально-значимых проектов города.

«На сегодняшний день Находкинский МТП направил на финансирование социальных проектов города 20 млн рублей», — сообщил Григорьев.

Как сообщало ИА REGNUM, проблема угольной пыли приморской Находке была поднята в ходе «Прямой линии» президента России Владимира Путина. Тогда школьник из Находки Андрей Боль попросил у главы государства помощи в решении вопроса экологической безопасности горожан.

После этого порты Находки неоднократно инспектировали и проверяли. В Госдуме даже предложили запретить на территории России открытую перевалку угля, но законопроект не был принят ввиду чрезвычайной сложности, а местами и невозможности его реализации. В марте 2018 года первый вице-губернатор Приморья Андрей Костенко призвал Росморпорт использовать все имеющиеся в его распоряжении средства, вплоть до расторжения договоров аренды причалов, чтобы заставить угольных стивидоров Находки соблюдать требования природоохранного законодательства. А врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, бывший глава Росморечфлота, обещал на 90 суток остановить работу Находкинского морского торгового флота в случае невыполнения природоохранных мероприятий.