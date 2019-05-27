В отношениях с Россией Литва опирается на Украину: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 27 мая, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Выборы в Европарламент завершились для правящей французской партии поражением;
- Важнейшими проблемами европейцев стали дезинформация и Путин;
- В Польше взялись за памятники польским воинам;
- Новый президент Литвы — Гитанас Науседа;
- В ДНР пленили украинских военных.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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