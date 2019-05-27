Москва, 27 мая, 2019, 04:51 — ИА Регнум. Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах, предложены Министерством обороны РФ. Об этом рассказал учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев изданию «Известия».

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Поправки расширяют полномочия призывных комиссий и позволят дважды в год перепроверять здоровье молодых людей, получивших отсрочку. Врачи смогут осматривать юношей в период призывных кампаний.

При возникновении сомнений в заключении гражданских медиков призывников будут отправлять на обследование в госпитали, из-за чего избежать службы в армии с медицинской справкой станет сложнее, отмечает издание. Вместе с тем некоторые эксперты указывают на сложности, которые могут возникнуть у молодых людей с настоящими серьезными недугами.

«Ранее такой механизм отсутствовал, инициировать пересмотр состояния здоровья призывника было практически невозможно», — пояснил Жердев.

Более того, вместо поверхностного медосмотра вводится понятие «освидетельствование», то есть обследование с заключением о степени годности к военной службе, добавил он.

Оборонное ведомство намерено завершить работу над документом к концу мая. После принятия поправок Госдумой в «Положение о призыве на военную службу граждан РФ» внесут уточнения.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле президент России Владимир Путин заявил, что срочный призыв на военную службу постепенно уйдет в прошлое. Он отметил, что в современных условиях более востребованы профессиональные военные.

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