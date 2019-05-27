Пенза, 27 мая, 2019, 04:20 — ИА Регнум. На фоне скандала с бывшим министром здравоохранения Пензенской области Владимиром Стрючковым почти незамеченным осталось открытое обращение сотрудников ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи». В нём на унизительно низкую оплату труда руководству региона жалуются не только медперсонал, но и водители. Отметив, что больше не могут «терпеть унизительно низкий уровень нашей заработной платы — около 16−17 тысяч руб. (вместе с НДФЛ)», они предупредили о начале с 27 мая 2019 года первого этапа «итальянской забастовки», при которой часть фельдшеров выездных бригад «будет отказываться от работы в составе неполной бригады», а с 10 июня водители будут отказываться принимать автомобили с техническими неисправностями. Открытое обращение персонала государственного медучреждения появилось в пензенских СМИ и на сайте профсоюза, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Низкая зарплата

Отказываясь работать в составе неполной бригады, авторы обращения ссылаются на статью 151 Трудового кодекса РФ, которая определяет порядок оплаты труда при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы.

«Медбратья и медсёстры-анестезисты будут отказываться от обслуживания вызовов в составе неукомплектованной бригады без врача-реаниматолога», — уточняется в обращении

С 10 июня водители, которые выходят на линию, будут отказываться принимать автомобили с техническими неисправностями.

Коллектив ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» предложил работодателю и областному минздраву создать рабочую группу и обсудить все поставленные в обращении вопросы, задействовав в работе профком межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие».

"Мы, сотрудники ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» — фельдшера, медсёстры и медбратья-анестезисты, водители — заявляем, что больше не можем терпеть унизительно низкий уровень нашей заработной платы — около 16−17 тысяч руб. (вместе с НДФЛ), — говорится в обращении. — Мы не можем больше работать на полторы-две ставки, в попытке обеспечить самые элементарные потребности наших семей, гробя своё здоровье, не видя своих родных и близких. Особенно подобный ритм работы невыносим в условиях нехватки кадров, что приводит к дополнительным нагрузкам: работа по одному в неукомплектованной бригаде, завышенное количество вызовов, беспрерывные поездки по области почти без заезда на станцию, отсутствие нормальных технологических перерывов».

Авторы обращения отмечают, что от совместительства страдает и качество медпомощи, в том числе и из-за усталости выездного персонала, а из-за недостатка бригад становится невозможным «федеральный 20-минутный норматив прибытия на экстренный вызов».

В обращении к органам власти, в том числе губернатору Ивану Белозерцеву, — 16 требований. Одно из основных — установить минимальную зарплату среднего медперсонала и водителей «с учётом компенсационных и стимулирующих выплат в расчёте на одну ставку не менее 100% от средней по региону (26 тыс. руб. по итогам 2018 года)». Работники медучреждения напоминают, что доведение зарплаты до средней по области — это обязательство власти по «майским указам» президента, и это тот показатель, о котором «отчитываются чиновники».

Помимо этого, в требованиях — увеличение количества реанимационных бригад как минимум до восьми против пяти бригад на подстанциях Пензы и одной в Кузнецке.

«По факту из-за недостатка врачей-реаниматологов в Пензе на дежурство выходит всего 3−4 бригады, а в Кузнецке, по нашей информации, из-за недостатка врачей-реаниматологов на дежурство реанимационная бригада выходит 1 раз в 2−3 дня», — уточняется в обращении.

Сотрудники ГБУЗ также требуют вернуть стимулирующую надбавку за стаж в размере 30% к окладу за три года, свыше пяти лет — 50%, свыше семи лет — 80%, которая была отменена с 1 января 2019 года, вернуть компенсационную надбавку за ночные часы работы — 100% к окладу, которая с 2019 года снижена до 40%, вернуть надбавку водителям за «классность» и период суммированного учёта рабочего времени водителей — один месяц вместо поквартального, а также оплачивать часы сверх месячной нормы как работу в выходной день.

Требуют сотрудники введения доплат за непрофильные вызовы для среднего медперсонала, а также за выезды в районы, из расчёта 25% к окладу — как у врачей, введения доплаты водителям за выезды в районы в таком же размере, ввода дополнительной оплаты медработнику за труд в составе неполной (неукомплектованной) бригады в размере 100% к окладу, как это принято во многих регионах России.

Девятый пункт касается технологических перерывов: для медработников при 24-часовой рабочей смене два получасовых перерыва во временном промежутке с 12:00 до 15:00 и с 19:00 до 21:00, а для водителей — при 12-часовой рабочей смене — получасовой перерыв через четыре часа после начала рабочей смены.

С линий авторы обращения требуют снять неисправные автомобили, расширив ремонтную базу для своевременного ремонта, а также прекратить снятие с дежурств реанимобилей для осуществления эвакуации тяжелобольных на дальние расстояния, оборудовав для этих целей спецавтомобиль. Персонал больницы считает, что нужно прекратить практику использования дорогостоящих автомобилей как санитарного транспорта, используя их только по прямому назначению.

На городские мероприятия и в командировки сотрудники бригад скорой помощи требуют привлекать их на условиях сверхурочной работы или работы в выходной день.

В обращении добавляется, что с целью привлечения внимания к ненормальной ситуации персонал начинает «акцию протеста в виде «итальянской забастовки» («работа по инструкции»)».

В то же время на официальном сайте медучреждения обнародовано сообщение за подписью администрации, что официального уведомления о проведении массового мероприятия она не получала.

«Согласно законодательства Российской Федерации забастовки являются незаконными и не допускаются на станциях скорой медицинской помощи. Пензенская областная станция скорой медицинской помощи продолжает работать в штатном режиме», — говорится в официальном сообщении.

Между тем «итальянская забастовка» предполагает не публичное массовое мероприятие или акцию протеста с полной остановкой работы, а, наоборот, предельно строгое соблюдение всех должностных инструкций и правил, без отступления от оных.

Поддержку этому мероприятию уже оказали и горожане, активно обсуждающие обращение в соцсетях:

«Все профессии… имеют право на протест!!!», «Так держать! Сколько можно терпеть!», «Пока по медучреждению устраивали экскурсии для федеральных чиновников, в его недрах накапливались проблемы», «Пока люди терпят и молчат, ничего не изменится», «Не отступайте!»

Напомним, в конце апреля 2019 года в отставку по собственному желанию ушёл министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков, его место в статусе исполняющей обязанности заняла Оксана Чижова. В конце мая стало известно, что чиновник стал фигурантом уголовного дела, официальных комментариев по делу пока не даётся.

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Росстат по итогам за январь-март 2019 года обнародовал следующие средние зарплаты для работников сферы здравоохранения Пензенской области: у врачей — 55 839 рублей при средней по России — 76 989 рублей, у среднего медперсонала — 27 608 рублей против средней по стране 38 202 рубля, у младшего медперсонала — 27 331 рубль против 35 000 рублей.