Владивосток, 27 мая, 2019, 05:54 — ИА Регнум. Пожар на большом морозильном рыболовном траулере «Остров Сахалин», загоревшемся в воскресенье у причальной стенки в порту Преображение, в двухстах километрах от Владивостока, полностью потушен, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

50.mchs.gov.ru Тушение пожара

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Пожарные расчеты прибыли через три минуты после получения сигнала и приступили к локализации огня. Всего было задействовано семь единиц техники и 23 пожарных.

«На пульт пожарной охраны поступило сообщение, что в поселке Преображение у причальной стенки произошел пожар на большом морозильном рыболовном траулере. Немедленно на место происшествия были направлены пожарные расчеты. На месте наблюдалось горение в трюме судна. Экипажа на борту судна нет», — рассказали в пресс-службе МЧС по Приморью.

Борьба с огнём продолжалась в течение 14 часов, после чего пожарные осмотрели внутренние помещения судна на предмет новых возгораний. Площадь пожара составила 500 кв. м.

МЧС заявило, что пострадавших в результате пожара нет, угрозы загрязнения окружающей среды также не имеется.

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Как сообщало ИА REGNUM, большой морозильный рыболовный траулер загорелся в порту в Приморье, горение наблюдалось в трюме судна, экипаж был эвакуирован.