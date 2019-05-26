Королёв, Московская область, 10 апреля, 2017, 03:35 — ИА Регнум.

Участники 50-й международной космической длительной экспедиции вернутся с МКС на Землю 10 апреля, сообщает пресс-служба российского Центра управления полетами.

Космонавты Роскосмоса Андрей Борисенко, Сергей Рыжиков и астронавт НАСА Роберт Шейн Кимброу завершат свою миссию на станции и вернутся на Землю на транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-2».

Расстыковка корабля со станцией запланирована на 10:58:30 мск понедельника, 10 апреля. Приземление спускаемого аппарата на земную поверхность ожидается к 14:20 того же дня. Космонавты приземлятся в 147 км к востоку от казахского города Жезказган.

Участники космической экспедиции МКС-49/50 провели в космосе 173 дня.

До того как на МКС прибудут члены следующей экспедиции, работа будет продолжена российским космонавтов Олегом Новицким и его американской и европейским коллегами Пегги Уитсон и Томом Песке.