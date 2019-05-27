Брюссель, 27 мая, 2019, 03:00 — ИА Регнум. Стычки манифестантов с полицейскими произошли в Брюсселе, задержаны 20 участников акции «жёлтых жилетов». Об этом сообщает DH.

Tijl Vercaemer Бельгийская полиция

Отмечается, что в район Северного вокзала на митинг, который не был согласован с мэрией, пришли несколько сотен человек. Стражи порядка не дали манифестантам организовать марш, однако некоторые протестующие прорвались за оцепление.

Против манифестантов полиция применила слезоточивый спрей. Позднее стало известно о 20 задержанных в центральном округе Иксель.

Как сообщало ИА REGNUM, протестное движение «желтых жилетов» зародилось во Франции осенью 2018 года. Манифестанты регулярно проводят акции против политики властей.

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