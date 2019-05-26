Милан, Италия, 27 мая, 2019, 02:32 — ИА Регнум. «Лига» после своей победы на выборах в Европарламент в Италии не намерена пересматривать распределение министерских постов в правительстве Италии, заявил на пресс-конференции в Милане в понедельник, 27 мая, лидер партии Маттео Сальвини.

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«Лига» не будет сводить счеты с коллегами по коалиции из «Движения 5 звезд», которые во время предвыборной кампании активно атаковали партию Сальвини, а лишь будет настаивать на дальнейшем выполнении коалиционной программы, сказал лидер «Лиги».

По предварительным данным, «Лига» на этих выборах набирает около 32% голосов, «Движение 5 звезд» — около 19%. В сравнении с национальными выборами 2018 года, после которых было сформировано действующее коалиционное правительство, две партии фактически поменялись местами: тогда «Движение» получило почти 33%, «Лига» — чуть более 17%.

Предполагается, что на основании результатов этих выборов «Лига» потребует от партнеров по коалиции выполнять в первую очередь «свои» пункты программы, в случае же отказа инициирует досрочные выборы, в результате которых будет образовано новое правоцентристское правительство во главе с Сальвини.