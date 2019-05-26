Париж, 27 мая, 2019, 02:12 — ИА Регнум. Лидер крайне правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен призвала распустить Национальное собрание — нижнюю палату парламента страны. С таким заявлением она выступила в эфире телеканала BFM после завершения голосования на выборах в Европарламент.

Gauthier Bouchet Марин Ле Пен

Ле Пен подчеркнула, что у президента Франции Эммануэля Макрона нет иного выбора, кроме роспуска Нацсобрания, на фоне победы её партии. Итоги голосования дезавуировали власть, и глава государства должен сделать выводы, добавила она.

По предварительным данным, которые приводит социологическая служба Elabe, партия Ле Пен «Национальное объединение» набрала 24,2% голосов, а партия Макрона «Вперед, Республика» — 22,4% при явке 52%.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель партии Макрона Натали Луазо признала поражение на выборах в Европарламент. В большинстве стран ЕС голосование состоялось 26 мая, тогда как в некоторых странах прошло ранее.

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