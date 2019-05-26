Лондон, 26 мая, 2019, 21:16 — ИА Регнум. Партия Brexit выиграла выборы в Европарламент в Великобритании, сообщают местные СМИ в воскресенье, 26 мая, со ссылкой на данные экзитполов.

Welsh photographs Brexit

Партия сторонников выхода из ЕС набирает около 31−32% голосов, либералы и лейбористы — по 19%, консерваторы — около 12%.

Партия Brexit будет представлена в Европарламенте впервые. В сравнении с выборами 2014 года втрое увеличат свое присутствие в парламенте ЕС либералы. Консерваторы, напротив, потеряли почти половину голосов, лейбористы — около четверти.

Депутаты от Великобритании будут работать в новом составе Европарламента только до момента выхода страны из ЕС, позже их места будут перераспределены среди других стран.

26 мая в большинстве стран ЕС проходят выборы в Европарламент. В нескольких странах голосование уже завершено.