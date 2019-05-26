Париж, 26 мая, 2019, 20:24 — ИА Регнум. По данным экзитполов, партия Марин Ле Пен занимает первое место на выборах в Европарламент во Франции, опережая движение Эммануэля Макрона, передает Adnkronos в воскресенье, 26 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен

Избирательные участки во Франции еще открыты, данные экзитполов опубликованы в СМИ соседней Бельгии, уточняет издание.

По этом данным, Ле Пен набирает 23−25% голосов, Макрон — 19−22%.

26 мая в большинстве стран ЕС проходят выборы в Европарламент. В нескольких странах голосование уже завершено.