Калуга, 26 мая, 2019, 19:26 — ИА Регнум. 75 мм артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны разминировали сапёры сегодня, 26 мая, в деревне Потапово Спас-Деменского раина Калужской области. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области.

40.mchs.gov.ru Артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны

По данным ведомства, также в ходе работ по обезвреживанию старых взрывоопасных предметов на территории деревни Тибекино в Ферзиковском районе была уничтожена минометная мина 82 мм.

Ранее, старый артиллерийский снаряд был обезврежен специалистами МЧС в районе дома №43 по улице Буканова в деревне Новая Казачья Козельского района Калужской области.

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