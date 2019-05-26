Железноводск, Ставропольский край, 26 мая, 2019, 14:29 — ИА Регнум. В актуальных условиях в России даже не предполагается, что в деревнях нашей страны могут расти современные Василии Шукшины, а поставляют кино люди, которые не имеют представления о ситуации в РФ. Об этом заявил сегодня, 26 мая, российский писатель Захар Прилепин на международном кинофестивале в Железноводске «Герой и время», отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Захар Прилепин в Железноводске

Представители Министерства культуры всё чаще говорят о том, что необходимо пропагандировать российское кино на родине и за рубежом. О том, насколько это выполнимая задача в условиях, когда в вузах сокращается количество бюджетных мест — хорошим специалистом в сфере кино становиться стать всё сложнее, высказался Захар Прилепин:

«В России — жестокий, людоедский социал-дарвинистский режим. Называется капитализм. Он в принципе не предполагает в русской деревне наличие Василия Макарович Шукшина, который родился, в своих сростках как-то худо-бедно отучился, поднялся, приехал во ВГИК, поступил и стал великим русским советским режиссёром».

Прилепин отметил, что сам живёт с семьёй в деревне Ярки Нижегородской области. В Этом месте отсутствует даже школа. По словам писателя, в актуальных условиях те, кто там рождается и вырастает, никогда ни в какой ВГИК не поступят.

«Это не предполагается. В России 40 млн человек живёт в деревнях (имеется в виду примерное количество населения, проживающее в сельской местности — прим.ред.), из них во ВГИК не поступит ни один.

В итоги складывается ситуация: у нас кино поставляют люди, которые не живут в России, которые воспитаны в каком-то другом сообществе, у которых какие-то другие представления о действительности. Для меня это ментальная катастрофа. Я в целом не чувствую себя своим в артистической, культурной, литературной среде. Есть сегмент — процентов пять — они понимают, о чём я говорю. Остальные просто живут в другом мире, перпендикулярно параллельном», — заключил Захар Прилепин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 25 мая по 2 июня в Железноводске и других агломерациях Кавказских минеральный вод проходит международный кинофестиваль «Герой и Время». В первый день мероприятие посетили около 15 тыс. человек. Это первый в Ставропольском крае кинофестиваль такого масштаба.

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