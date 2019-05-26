Париж, 26 мая, 2019, 13:51 — ИА Регнум. Депутат от французской партии «Национальное объединение» Жозе Эврар заявил, что с антироссийскими санкциями Европейского союза пора покончить и приступить к нормализации отношений с Москвой. Эту проблему Эврар поднял в своем запросе на имя министра иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана. текст запроса опубликован на сайте Национального собрания.

Jeremy-Gunther-Heinz Jahnick Жозе Эврар

В своем запросе Эврар обратил внимание на результаты расследования американского спецпрокурора Роберта Мюллера, который несколько лет расследовал «вмешательство России» в президентские выборы в США, а также «сговор с Россией» команды Дональда Трампа. Эврар подчеркивает, что за несколько лет расследования Мюллер так и не нашел никакого «сговора», а найденные «факты вмешательства» крайне незначительны.

Депутат отмечает, что сама эта история с «вмешательством» и «сговором» не была причиной введения санкций против России, но она была фактором продления действия ограничений.

В целом, депутат предлагает Франции отказаться от тех антироссийских санкций, которые так или иначе вредят французской экономике.

«Не пора ли положить конец тому, что следует расценивать как антироссийскую истерию, — этой системе санкций, которая привела к дальнейшему ухудшению торгового баланса Франции? Не пора ли Франции проявить инициативу, чтобы вновь завязать диалог и возобновить торговлю с Россией», — вопрошает Эврар.

Стоит отметить, что ряд политических сил в странах ЕС изначально были против санкционной политики в отношении России, которую Брюсселю навязали США. Тем не менее все страны ЕС продолжают поддерживать режим санкций против России, введенный после возвращения Крыма в состав РФ и начала войны в Донбассе.