Вашингтон, 26 мая, 2019, 12:56 — ИА Регнум. Некорректная работа сайта крупнейшей американской страховой компании First American привела к утечке почти 900 млн конфиденциальных документов клиентов компании. Об этом сообщает CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Кибератака

Об утечке сообщил журналист Брайан Кребс, специализирующийся на проблемах кибербезопасности. Он обнаружил, что ошибка в работе веб-сайта компании позволяет злоумышленникам получить доступ к огромному архиву документов. Отмечается, что почти 900 млн скомпрометированных записей включали номера и выписки с банковских счетов, записи об ипотеке и налогах, номера социального страхования, квитанции и изображения водительских прав.

Специалисты компании First American ограничили доступ к проблемному приложению и начали внутреннее расследование.

«В настоящее время мы оцениваем, какое влияние это оказало на безопасность информации о клиентах. У нас больше не будет комментариев, пока наша внутренняя проверка не будет завершена», — сообщили в First American.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2019 года специалисты «Лаборатории Касперского» зафиксировали рост активности банковского вируса-троянца Asacub.