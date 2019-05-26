Севилья, Испания, 26 мая, 2019, 12:54 — ИА Регнум. Бывший главный наставник футбольной команды «Монако» и известный в прошлом футболист Тьерри Анри может продолжить свою тренерскую карьеру в Испании, сообщает 26 мая Mirror.

Www.asmonaco.com Тьерри Анри

Как пишет издание, в услугах 41-летнего французского специалиста заинтересована команда «Бетис». При этом ранее от поста главного наставника этой команды отказался главный тренер клуба «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес.

Пост главного наставника «Бетиса» станет вакантным по окончании нынешнего сезона, так как клуб не стал предлагать нынешнему главному тренеру команды Кики Сетьену новый контракт.

Отметим, Тьерри Анри руководил клубом «Монако» с октября 2018 года по январь 2019-го и был уволен со своего поста за неудовлетворительные результаты игры. Под его руководством команда провела 20 матчей и в 11 из них проиграла, в 5 — выиграла и ещё 4 закончила вничью.