Вильнюс, 26 мая, 2019, 12:01 — ИА Регнум. Настоящим ударом для некоторых карьерных дипломатов Литвы стал конец срока полномочий президента Дали Грибаускайте, пишет литовский портал Lietuvos rytas — советники Грибаускайте и сотрудники её канцелярии получили высокие и престижные посты в диппредставительствах Литвы по всему миру. Причём без всяких конкурсов, в то время как карьерные дипломаты тщательно готовились к конкурсам и планировали побороться за эти места.

Www.lrp.lt Даля Грибаускайте

Операцию провернул «личный оруженосец» Грибаускайте — её верный глава МИД Линас Линкявичюс. Целая группа приближённых к Грибаускайте отправятся на работу в посольства в Германии, Франции, Израиля, США и в других странах.

Например, советник Грибаускайте по вопросам внешней политики Мартинас Лукошявичюс отправится в ранге первого секретаря в посольство в Германии, другой советник также по внешней политике Довидас Шпокаускас — в таком же ранге отправится в США. Во Францию в посольство работать отправится советница президента по экономическим и социальным вопросам Кристина Бирайте, советница по вопросам экономики Лина Антанавичене и вовсе получила максимальный дипломатический ранг — Чрезвычайного и Полномочного Посла. Как и руководитель внешнеполитического отдела канцелярии Грибаускайте Нериюс Алексеюнас. Он и Антавичене готовятся стать послами в Израиле и Франции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве сегодня, 26 мая, проходит второй тур президентских выборов, в которых за победу борются кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните и банкир Гитанас Науседа.