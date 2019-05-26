СМИ: хавбек Сильва может перейти из «МС» в один из клубов Катара
Манчестер, Великобритания, 26 мая, 2019, 12:10 — ИА Регнум. Испанский полузащитник футбольного клуба «Манчестер Сити» Давид Сильва может сменить английский чемпионат на катарский, сообщает 26 мая The Sun.
По данным источника, один из футбольных клубов Катара намерен предложить 33-летнему испанцу двухлетний контракт на общую сумму в 14 млн евро.
Также отмечается, что уход Сильвы для «МС» может стать серьезным потрясением, однако сам футболист склонен скорее покинуть клуб, нежели играть в нем дальше. При это его текущий контракт рассчитан до 2020 года, а примерная трансферная стоимость составляет 25 млн евро.
Отметим, Давид Сильва перешел в «МС» из команды «Валенсия» в 2010 году и стал в составе манчестерской команды четыре раза чемпионом Англии и два раза выиграл Кубок Англии. В нынешнем сезоне игрок провел за клуб 50 матчей и отметился в них 10 голами и 11 результативными передачами.