Манчестер, Великобритания, 26 мая, 2019, 12:10 — ИА Регнум. Испанский полузащитник футбольного клуба «Манчестер Сити» Давид Сильва может сменить английский чемпионат на катарский, сообщает 26 мая The Sun.

Www.mancity.com Давид Сильва

По данным источника, один из футбольных клубов Катара намерен предложить 33-летнему испанцу двухлетний контракт на общую сумму в 14 млн евро.

Также отмечается, что уход Сильвы для «МС» может стать серьезным потрясением, однако сам футболист склонен скорее покинуть клуб, нежели играть в нем дальше. При это его текущий контракт рассчитан до 2020 года, а примерная трансферная стоимость составляет 25 млн евро.

Отметим, Давид Сильва перешел в «МС» из команды «Валенсия» в 2010 году и стал в составе манчестерской команды четыре раза чемпионом Англии и два раза выиграл Кубок Англии. В нынешнем сезоне игрок провел за клуб 50 матчей и отметился в них 10 голами и 11 результативными передачами.